Украинские моряки с судна под "удобным флагом" в Приморье попросили профсоюз помочь им

Инспекторы Дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков (ДВРО РПСМ) провели проверку теплохода «Gulf Mishref» (флаг Либерии, IMO 9359387, 2010 года постройки), стоящего у причалов Находкинского нефтяного порта. Еще недавно судно принадлежало компании «Stolt Tankers B.V.» и называлось «Stolt Gulf Mishref». Оно было покрыто коллективным договором РПСМ и большую часть работников составляли россияне.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт РПСМ, сейчас на судне работает только один российский моряк, старший механик Станислав Никифоров. Трое членов экипажа — из Индии, пятеро — из Украины, и еще одиннадцать — филлипинцы. Капитан судна сообщил, что моряки работают по коллективному договору МФТ, подписанному с Филиппинским профсоюзом моряков (AMOSUP), однако на борту экземпляра договора не оказалось. Базовая ставка матроса первого класса составляет 627 долларов. Все моряки застрахованы: страховая сумма в случае смерти составляет 102 тысячи долларов, в дополнение к этому выплачивается 20 тысяч долларов на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Питание организовано на 7 долларов, чего, по мнению украинской части экипажа, явно недостаточно. Моряки обратились к инспекторам ДВРО РПСМ с просьбой связаться с судовладельцем судна «Gulf Navigation Mishref», находящимся в Дубаи, по поводу увеличения суммы, выделяемой на питание, до 9 долларов в сутки на человека. Представители ДВРО РПСМ приняли решение обратиться с этой проблемой к компании, а также в филиппинский профсоюз моряков. Кроме того, они будут просить об обеспечении экипажа текстом коллективного договора.

В кают-компании прошла встреча представителей ДВРО РПСМ с моряками, в ходе которой инспекторы ответили на насущные вопросы экипажа. Морякам была вручена свежая литература, газеты и журналы о деятельности РПСМ и МФТ на русском и английском языках. От имени МФТ и РПСМ инспекторы поздравили моряков с наступающим Новым Годом и подарили календари РПСМ на 2019 год, а также предложили посетить Интерклуб Находки, куда их может доставить бесплатный автобус.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]