В Приморье вынесен приговор экс-первому вице-губернатору Василию Усольцеву
Суд в Приморье вынес обвинительный приговор бывшему первому губернатору Приморского края Василию Усольцеву, сообщается в среду на сайте Следственного комитета РФ.
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему первому вице-губернатору Приморского края.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности, то есть участие должностным лицом в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с покровительством такой организации в иной форме).
Следствием и судом установлено, что подсудимый, занимая должность первого вице-губернатора Приморского края, вопреки действующему законодательству Российской Федерации, совместно с другим соучастником систематически получал прибыль от осуществления предпринимательской деятельности, которой распоряжался по своему усмотрению.
Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 6 млн 300 тыс рублей и наложил запрет на занятие определённых должностей сроком 2 года 10 месяцев. Соучастнику назначено наказание в виде 1 млн 100 тыс рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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