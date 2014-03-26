Госдума одобрила закон об ответственном обращении с животными Государственная дума во втором чтении приняла законопроект «Об ответственном обращении с животными», который внесли на рассмотрение ещё в 2010 году. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", среди положений в документе прописан запрет на содержание диких зверей в квартирах и на создание контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах.

«Запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах, пропаганду жестокого обращения с животными», — рассказал председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Кроме того, как отмечает «Русская служба Би-би-си», законопроект запрещает контактную притравку, в качестве альтернативы для которой предлагали «методы, исключающие причинение травм, увечий или гибели животных». В финальном варианте Госдума постановила разделять охотничьих собак и животных ограждающей конструкцией, которая не позволит им нанести физический вред друг другу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]