Памела Андерсон просит президента России остановить отлов косаток и белух для океанариумов
Актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить отлов диких морских млекопитающих для океанариумов и сообщила, что надеется на скорейшее освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
"В этом году я отправила письмо президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой остановить отлов диких морских млекопитающих, косаток и белух, для экспорта в Китай и их использование в океанариумах", - сообщает П.Андерсон в своем заявлении, опубликованном на сайте ее благотворительного фонда.
Она отмечает, что следит за новостями о незаконно отловленных детенышах 11 косаток и 90 белух, которые содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье, получившей название "китовая тюрьма".
"Сейчас я внимательно слежу за новостями из России и надеюсь, что этих замечательных животных скоро выпустят из "китовой тюрьмы" на волю, а этот жестокий вид бизнеса уйдет в историю", - отмечает П.Андерсон.
Как сообщалось, в конце октября "Гринпис России" и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморского края незаконно содержатся детеныши 11 косаток и 90 белух. В Приморье, по данным зоозащитников, белух и косаток привезли перед продажей в иностранные океанариумы и зоопарки. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).
В рамках расследования морские млекопитающие находятся под арестом. Ученые утверждают, что детеныши косаток и белух могут не пережить зиму, находясь без движения в тесных вольерах так называемой "китовой тюрьмы". Реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень" заявил о том, что готов взять на себя работу по выхаживанию детенышей и возвращению их в океан.
Во Владивостоке и Южно-Сахалинске прошли митинги, общественность требует освободить морских млекопитающих и передать их экологам для реабилитации. Онлайн петицию с этим требованием уже подписали более 100 тыс. человек из пяти стран мира.
Международная группа из 25 биологов-специалистов по китообразным из Италии, Греции, США, Канады, Гонконга, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии призывает Россию не допустить отлов морских млекопитающих для океанариумов. Об этом же неоднократно заявляли российские эксперты и экологи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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