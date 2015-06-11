В зоопарке Владивостока пополнение. На свет появился маленький дикобраз. Колючему зверьку всего неделя и сегодня у него дебют перед публикой. Вышел ли детеныш к зрителям, и зачем ветеринары берут с собой в вольер лопаты, расскажем в следующем репортаже.

Разглядеть новорожденного дикобраза в вольере не просто. Родители и старший брат прячут его от посторонних глаз. Чтобы проверить состояние детеныша, сотрудники зоопарка отвлекают старших любимым лакомством — орешками.

И вот, из норки выползает маленький грызун. Немного сонный, растерянный, вперевалочку бежит к маме. Крохотному дикобразу всего неделя, пол еще не знают — мать не подпускает к нему никого, а потому чтобы даже почистить вольер, сотрудникам зоопарка проходится оборонятся от острых иголок лопатой.

Александр Грищев, сотрудник зоопарка: «Только отвлечешься, куда-нибудь посмотришь, разворачиваешься, а в тебя уже летит дикобраз, спиной. И приходится защищаться. Проникающая способность у иголок очень сильная, пробивает на раз».

Виктор Агафонов, ветеринар: «Дикобраз, по факту, весь покрыт иголками. На морде это не шерсть, и на плечах тоже не шерсть. Это очень мягкие иголки. Обороняться он уже и в полгода, и в четыре месяца сможет, когда уже отвердеют иголочки. Еще пару недель, и они будут уже твердые. Не большие, но твердые».

Несмотря на суровый внешний вид, дикобразы ласковые животные, с удовольствием кушают с рук и дают себя погладить. Главное, не вторгаться тайком на их территорию. Сейчас маленький колючий детеныш чувствует себя хорошо, изучает окружающий мир и уже пытается грызть орешки. А через несколько месяцев у малыша появится компания — в зоопарке впервые ждут рождения дикобразов-альбиносов.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]