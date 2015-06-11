В зоопарке Владивостока появился на свет маленький дикобраз. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
В зоопарке Владивостока пополнение. На свет появился маленький дикобраз. Колючему зверьку всего неделя и сегодня у него дебют перед публикой. Вышел ли детеныш к зрителям, и зачем ветеринары берут с собой в вольер лопаты, расскажем в следующем репортаже.
Разглядеть новорожденного дикобраза в вольере не просто. Родители и старший брат прячут его от посторонних глаз. Чтобы проверить состояние детеныша, сотрудники зоопарка отвлекают старших любимым лакомством — орешками.
И вот, из норки выползает маленький грызун. Немного сонный, растерянный, вперевалочку бежит к маме. Крохотному дикобразу всего неделя, пол еще не знают — мать не подпускает к нему никого, а потому чтобы даже почистить вольер, сотрудникам зоопарка проходится оборонятся от острых иголок лопатой.
Александр Грищев, сотрудник зоопарка: «Только отвлечешься, куда-нибудь посмотришь, разворачиваешься, а в тебя уже летит дикобраз, спиной. И приходится защищаться. Проникающая способность у иголок очень сильная, пробивает на раз».
Виктор Агафонов, ветеринар: «Дикобраз, по факту, весь покрыт иголками. На морде это не шерсть, и на плечах тоже не шерсть. Это очень мягкие иголки. Обороняться он уже и в полгода, и в четыре месяца сможет, когда уже отвердеют иголочки. Еще пару недель, и они будут уже твердые. Не большие, но твердые».
Несмотря на суровый внешний вид, дикобразы ласковые животные, с удовольствием кушают с рук и дают себя погладить. Главное, не вторгаться тайком на их территорию. Сейчас маленький колючий детеныш чувствует себя хорошо, изучает окружающий мир и уже пытается грызть орешки. А через несколько месяцев у малыша появится компания — в зоопарке впервые ждут рождения дикобразов-альбиносов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.10.2018 Во владивостокском зоопарке медведи переехали в новый вольер открытого типа
-
23.07.2018 Первая на Дальнем Востоке и в Сибири зебра родилась во Владивостоке
-
08.06.2018 Свой олененок Бэмби появился в зоопарке Владивостока
-
06.06.2018 Детеныш косули поселился в зоопарке во Владивостоке
-
18.10.2017 «Вести: Приморье»: Леопардесса переехала из украинского зоопарка в Приморский сафари-парк
-
11.06.2015 В зоопарке «Садгород» пополнение!
Добавить комментарий