Администрация Находкинского городского округа подвела итоги выполнения президентского приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Три городских сквера стали новогодним подарком для жителей Находки. Мой коллега Андрей Мозговой оценил работу строителей.

Улица Ленинская – это исторический центр города со сложившимся стилем. Последний раз сквер приводили в порядок 18 лет назад, к 50-летию Находки. За это время элементы оформления сквера обветшали и пришли в негодность. Предложение администрации Находки создать в историческом центре удобную прогулочную зону охотно поддержали горожане.

Виталий Кожевников, заместитель главы администрации Находкинского городского округа: «Одна из старейших улиц, конечно, здесь многие люди гуляют, проводят время. Мы подали документы на конкурс. Если Ленинская какое-то место займёт, значит у нас будет призовая территория, на которую будут также выделены средства. В следующем году мы планируем приступить - это сквер в посёлке Южно-Морской и наш городской парк. И закончить строительство сквера в Южном микрорайоне».

При оформлении сквера специалисты учли пожелания граждан. Вдоль центральной пешеходной зоны сделали площадки для отдыха, установили скамейки. А чтобы гулять можно было и вечерами, вдоль улицы поставили оригинальные фонари. По-новому обыграна входная группа с памятным знаком «Два якоря». Сохранили и декоративный забор, как символ ушедшей эпохи. Не забыли и о самых маленьких горожанах. Буквально в нескольких метрах от местного Арбата оборудовали детские игровые комплексы и уличные тренажёры. Также получили новый облик скверы в Северном микрорайоне и к 100-летию образования пограничных войск России.

Борис Гладких, глава администрации Находкинского городского округа: «В общей сложности более 100 миллионов мы вложили в благоустройство, именно таких объектов — точечных, целевых. И дальше этой программой будем заниматься. Всё-таки наша задача, задача городской власти, вместе с краевой администрацией создавать условия для жизни людей».

Следующий год для городского округа станет временем ремонта придомовых территорий. Находка, благодаря активности горожан, стала абсолютным лидером программы «1000 дворов» среди муниципалитетов по количеству победивших заявок. 79 придомовых территорий трансформируются в детские и спортивные площадки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]