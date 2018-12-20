На Спортивной набережной Владивостока ограбили туристов из Индии
Полицейские во Владивостоке задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении нападения на туристов из Индии. Злоумышленники избили и ограбили потерпевших, которые вышли из кафе на улицу.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, преступление произошло в ночь на пятницу, 14 декабря, на набережной Спортивной гавани, где в одном из кафе отдыхали двое граждан Индии, у которых произошел конфликт с двумя местными жителями.
Когда иностранцы решили покинуть заведение и вышли на улицу, хулиганы проследовали за ними, а затем напали и нанесли телесные повреждения. В ходе потасовки грабители забрали у индийцев смартфоны и скрылись с места происшествия.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию и сообщили о происшествии. В ходе поисков стражи порядка позже вышли на след и задержали обоих подозреваемых в нападении, у которых были обнаружены телефоны иностранцев.
Выяснилось, что один из них приехал в город из Читы, а второй является ранее неоднократно судимым местным жителем. Оба подозреваемых арестованы и находятся в СИЗО. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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