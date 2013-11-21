Бактерии кишечной палочки выявлены в молочной продукции из Хорольского района

Бактерии кишечной палочки обнаружили специалисты Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в варенце и «Снежке» крупного производителя из Хорольского района. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пробы для исследования были отобраны государственным инспектором Управления Россельхознадзора в одном из магазинов Находки.

В результате лабораторных испытаний молочной продукции в партиях кисломолочного напитка «Снежок» с массовой долей жирности 2,5% и варенца с массовой долей жирности 2,5% выявлены бактерии группы кишечной палочки. Это является нарушением требований технических регламентов.

Отметим, в декабре в молочной продукции этого же производителя (кефир и «Снежок») лаборатория Россельхознадзора также выявляла бактерии группы кишечной палочки, что может свидетельствовать о низком санитарном уровне на производстве.

Информация доведена до производителя для предотвращения реализации небезопасной продукции.

Кроме того, производителю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований нормативных документов в области ветеринарного законодательства. В частности, производителю предлагается принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства и уведомить об этом Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в срок, не превышающий 60 дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]