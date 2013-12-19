Депутаты Законодательного собрания края собрались на итоговую сессию в уходящем году. Одна из главных задач — распределить финансы на 2019-й. Парламентарии постарались максимально сбалансировать доходы и расходы Приморья, сократив финансовый дефицит.

Бюджет согласован и утвержден. Год наступающий несет увеличение финансовых трат почти на 14 миллиардов рублей. В тоже время выросли и доходы. 2018-й край заканчивает с профицитом бюджета — почти 3 млрд рублей. Эти деньги переходят на будущий год.

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края: «По доходам 114 миллиардов, по расходам 118 миллиардов, 4,2 миллиарда дефицит бюджета. Значительная часть средств будет направлена на реализацию тех социальных законов, которые мы приняли в течение октября, ноября».

Почти миллиард рублей в будущем году пойдет на питание приморских школьников. Бесплатные обеды стали доступными детям из малообеспеченных, многодетных семей и ребятам с особенностями здоровья. А в рацион младшей школы, кроме молока, добавят и кисломолочные продукты. Расширили полномочия закона и о предоставлении жилья детям-сиротам.

Игорь Чемерис, председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан: «Мы будем выдавать жилищные сертификаты за счет нашего краевого бюджета тем лицам, которые старше 25 лет, которые прошли социализацию. Мы понимаем, что спектр действия закона будет гораздо шире в отношении людей, которые получат и сертификат и, может быть, будут иметь материнский капитал, приобрести в собственность жилье».

В 2019-ом значительную часть денег направят на развитие медицины: для больниц края продолжат закупать новое оборудование. Выросли расходы и по национальному проекту «Демография». В детских садах появится больше мест для детей ясельных групп от полутора для трех лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]