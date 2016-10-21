В ООО «ПримКраб» назначен новый генеральный директор
Генеральным директором ООО «ПримКраб» назначен Роман Линин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора ООО «Русская Рыбопромышленная Компания». На посту генерального директора ООО «ПримКраб» он сменит Александра Кириченко, занимавшего эту должность с момента основании компании в 2017 году.
Руководство выразило признательность Александру Кириченко за обеспечение условий для успешного старта и развития крабового промысла.
Роману Линину, имеющему богатый опыт в области финансового менеджмента, инвестиций и управления активами, предстоит решать задачи повышения эффективности крабового бизнеса и реализации инвестиционных проектов, направленных на его развитие. В том числе - масштабного проекта по созданию нового флота – проектирования и строительства краболовных судов «с нуля».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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