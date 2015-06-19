В Артеме полицейские накрыли наркопритон

Нигде не работающий 46-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления, предоставлял свое жилище на улице Щорса наркозависимым гражданам для приготовления и употребления наркотиков. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему, мужчина сам страдает наркотической зависимостью. В качестве вознаграждения он получал от посетителей притона наркотическое средство (наркотики синтетического и растительного происхождения).

На момент посещения жилища сотрудниками полиции в ней кроме подозреваемого находился еще один гражданин с явными признаками употребления наркотиков. Его доставили в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. Состояние наркотического опьянения подтвердилось. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Фигуранту уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В полиции подчеркнули: граждане могут сообщить о ставших им известными фактах незаконного оборота наркотиков и психоактивных веществ, организации наркопритонов в территориальные отделы внутренних дел. По каждому сообщению специалисты подразделений по контролю за оборотом наркотиков примут меры реагирования. Правонарушителей привлекут к установленной российским законодательством ответственности.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240-10-00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]