Новогодний стол пенсионерам помогла накрыть «Русская рыбопромышленная компания». Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Новогодний стол пенсионерам помогла накрыть «Русская рыбопромышленная компания». Уже традиционно в канун праздника здесь вручают приятные подарки ветеранам отрасли. Кроме новогодних атрибутов — шампанского и апельсинов — продукты собственного производства. Как компания поздравила пенсионеров в этом году?
Очередь за свежемороженым минтаем движется быстро. Сразу по несколько упаковок вручают тем, кто отдал десятки лет работе в море.
Эта дикая белая рыба - двигатель производства и торговли «Русской рыбопромышленной компании». Предприятие — лидер по добыче минтая. Поэтому секретные рецепты его приготовления есть у всех сотрудников.
Наталья Дементьева, ветеран рыбопромышленной отрасли: «Я его делаю в кляре, я делаю из него хё, прекрасно получается, и даже просто оладушки».
А здесь один за другим уходят целые пакеты подарков. Внутри — новогодний набор для стола: шампанское, чай, фрукты, колбаса и конфеты.
Екатерина Кузнецова, ветеран рыбопромышленной отрасли: «Уже третий год нам подарки дают, мне лучше подарок, чем деньги. Деньги в кошелек положил и не видно, а это на стол положить можно. Так что спасибо большое!»
Предновогоднее вручение подарков ветеранам отрасли стало доброй традицией для «Русской рыбопромышленной компании». В этом году праздничные наборы получили больше 160 пенсионеров.
Виктор Литвиненко, директор дальневосточного дивизиона «Русской рыбопромышленной компании»: «Мы помним людей и пытаемся проявить заботу. Будем говорить — творческую, помня своих ветеранов, которые посвятили, отдали свою жизнь рыбной промышленности, отрасли, флоту в целом».
«Русская рыбопромышленная компания» входит в тройку ведущих российских производителей минтая. Крупнотоннажный рыболовецкий флот выполняет работы во всех промысловых зонах при любых климатических условиях. Но и сегодня руководство предприятия помнит своих бывших сотрудников: технологов, инженеров, поваров и бухгалтеров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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