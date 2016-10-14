Полиция и мэрия проводят рейды по незаконной торговле ёлками

В рейды по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые ведут незаконную торговлю новогодними красавицами, проводят во всех районах краевого центра. В минувшую среду, 19 декабря, сотрудники полиции и мэрии проверяли Первореченский район.

«В нашем городе есть разрешенные места торговли ёлками. Их выделяло управление экономики тем, кто обращался в городскую администрацию за соответствующими разрешениями. Остальные точки незаконны, их самовольно организуют недобросовестные предприниматели», - пояснили в административно-территориальном управлении Первореченского района.

В ходе прошедшего рейда отдел полиции № 3 совместно с сотрудниками администрации города посетили порядка десяти мест, где осуществляется реализация ёлок. Там, где нет разрешений, на ответственных лиц составили протоколы за незаконное предпринимательство и оказание торговли в неустановленных местах и без соответствующих на то разрешений.

Первым же адресом, где осуществлялась незаконная торговля, стал проспект 100-летия Владивостока, 34. У продавца не оказалось разрешений, за что его и привлекли к ответственности. Теперь ему предстоит оплатить штрафы.

«Ёлочки с Дальнегорска у нас. Вырубка законная. Продаём от 1,5 тысяч. Пришлось нарушать и торговать, детей кормить чем-то надо», - посетовал торговец ёлками.

А вот почти напротив, рядом с домом № 45 по проспекту 100-летия Владивостока, продавец рассказал, что самая дешевая ёлка у него по 500 рублей.

«Не думал, что такие штрафы. Протокол на меня вчера составляли, сегодня опять пришли проверяющие, – вздыхает продавец. – В среднем ёлки от 2 тысяч рублей, но есть и по 500».

Сотрудники полиции и АТУ района обязывают всех незаконных торговцев незамедлительно прекратить деятельность и выписывают штрафы.

«Сегодня уже составили пять протоколов. Всего с начала торговли ёлками, которая началась в десятых числах, привлекли к ответственности только в нашем районе уже более 22 нарушителей», - добавила специалист АТУ Первореченского района Елена Найдёнова.

По итогам рейда были выявлены и привлечены к ответственности незаконные торговцы ёлками на Печорской, 8, Некрасовской, 100, проспекте 100-летия Владивостока, 34, 45, 51 и 103.

Согласно законодательству протоколы выписывают сразу по двум статьям – за незаконную предпринимательскую деятельность и торговлю в неустановленных местах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]