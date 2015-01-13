Полицейские Владивостока задержали подозреваемых в грабеже

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) поступило сообщение директора ресторана об ограблении. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 200 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что в ночное время злоумышленники в масках через окно проникли в заведение общественного питания на улице Набережной. Нанеся телесные повреждения поварам, они похитили ювелирные украшения, смартфоны, деньги, после чего скрылись. Персонал заведения не растерялся и попытался оказать налетчикам сопротивление.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городской полиции задержали злоумышленников. Ими оказались трое граждан в возрасте 18, 19 и 20 лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в помещение).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление причастности фигурантов уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]