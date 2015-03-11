Жилищные сертификаты начнут выдавать сиротам в Приморье
Сироты, достигшие 25-летнего возраста, в отношении которых вынесены судебные акты, смогут получить сертификат на приобретение жилого помещения. Соответствующий закон принят Законодательным Собранием края по инициативе врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Как сообщили в администрации края, решение о выдаче сертификата будет приниматься краевым департаментом образования и науки при наличии заключения об удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни и заключения мирового соглашения об урегулировании судебного спора.
Срок действия сертификата – шесть месяцев с даты его выдачи. В течение полугода у его обладателя будет возможность приобрести жилье у физических и юридических лиц по договору купли-продажи на территории любого муниципального образования Приморского края, по желанию используя собственные средства, средства материнского капитала, средства кредитных учреждений.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из 36 квадратных метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра того муниципального образования, на территории которого покупается квартира.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения не может быть меньше 18 квадратных метров. Приобретенное на средства социальной выплаты жилое помещение оформляется в собственность получателя сертификата.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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