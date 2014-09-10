Дуб и ясень незаконно вырубили в Спасском районе Приморья

Очередной факт незаконной рубки деревьев выявили государственные лесные инспекторы на границе Кировского и Спасского районов Приморья. Ущерб оценивается в 17 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Незаконно вырубленные деревья обнаружили специалисты краевого департамента лесного хозяйства и государственные лесные инспекторы в ходе пешего рейда вдоль просеки строящейся линии электропередач на границе Кировского и Спасского районов вблизи села Афанасьевка. По закону, вдоль ЛЭП можно вырубить деревья на 64 метрах, здесь же площадь вырубки гораздо больше.

«Ущерб оценивается в 17 миллионов рублей. Вырублено около 280 кубометров дуба и ясеня. Эта территория относится к эксплуатационным лесам», – пояснили в департаменте.

На месте были обнаружены сами лесорубы и трактор. Технику изъяли, а все материалы передали в полицию для возбуждения уголовного дела.

Отметим, это уже третий факт масштабных незаконных рубок леса в Приморье, выявленный с начала декабря. Ранее оперативные мероприятия прошли в Кировском районе и в окрестностях Дальнегорска.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]