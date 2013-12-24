В Приморье совершено нападение на депутата местной думы
В городе Находка совершено нападение на депутата местной думы, руководителя нескольких управляющих компании Георгия Злотеску, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @ nhk_off. Нападение было совершено еще 17 декабря.
"По неподтверждённой официально информации утром 17 декабря на депутата городской думы и директора группы компаний «Амарант» Георгия Злотеску совершено нападение. Неизвестный подкараулил Георгия Игнатьевича возле подъезда и жестоко избил. Пострадавший госпитализирован с переломами рёбер и сотрясением мозга", - уточняет паблик.
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Известно, что в середине осени Злотеску был диквалифицирован с должности руководителя УК «Амаранта» за невыплату заработной платы 30 работникам за июль 2018 года на сумму более 400 тыс. рублей. Не менее острая ситуация сложилась в микрорайоне Врангель, где депутату принадлежит управляющая компания «Прометей». Местные жители завалили жалобами на ее работу все контролирующие органы, подчеркивает @nhk_off.
Будет ли официальная реакция правоохранительных органов на данное сообщение пока неизвестно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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