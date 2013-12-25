Житель Уссурийска мошенническим путем приобрел в кредит два мобильный телефона, намереваясь сдать их в ломбард
Подразделением дознания отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, в феврале 2018 года нигде не работающий 47-летний житель села Покровка в одном из магазинов сотовой связи на улице Чичерина приобрел два мобильных телефона в кредит, а также сим-карты, дополнительное сервисное обслуживание и аксессуары к ним на общую сумму более 85 тысяч рублей. При оформлении кредита мужчина указал в анкете заведомо ложные сведения о своем месте работы и номера контактных телефонов. Получив одобрение на кредит, куда также была внесена сумма страхового взноса, он ушел из магазина с техникой. Оплачивать в дальнейшем кредит, он не собирался.
Обнаружив обман, финансовая компания, предоставившая кредит обратилась с заявлением в полицию.
По подозрению в совершении имущественного преступления сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. В отделе полиции он дал признательные показания, пояснив, что приобретенную обманным путем технику планировал сдать в ломбард. Однако попытка обналичить денежные средства не удалась, так как в результате злоупотребления спиртными напитками техника была утеряна.
В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере кредитования)
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Собрана доказательственная база причастности фигуранта к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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