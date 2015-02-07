ГАИ Приморского края проводит проверку пассажирского транспорта

Особое внимание сотрудников ГИБДД на дорогах края приковано к пассажирскому транспорту. В регионе на регулярной основе проходит профилактическая операция «Перевозчик». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

С начала года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на территории Приморского края отмечается снижение на 2% количества дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, имеющих лицензию на перевозочную деятельность, число пострадавших в них людей снижено на 6%, погибших - на 83%. Число ДТП по вине водителей такси осталось на уровне прошлого года – 81ДТП, количество погибших возросло на 100% (2 на 1), раненых на 10% (107 на 97). Рост таких ДТП отмечен на территории Уссурийска, Лесозаводска, Дальнегорска, а также Хасанского и Надеждинского районов.

Сделать поездки граждан на общественном транспорте безопасными призвана операция «Перевозчик». В ходе профилактических мероприятий автоинспекторы обращают внимание на соблюдение водителями ПДД, наличие у перевозчиков необходимой документации, соответствие транспортного средства всем необходимым требованиям безопасности.

С начала года в ходе работы на линии и при проверках в автотранспортных предприятиях сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и пресечено свыше 2 тыс. нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов, более 4 тыс. нарушений ПДД, допущенных водительским составом таксомоторных предприятий, а также 36 нарушений, допущенных водителями школьных автобусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]