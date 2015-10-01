Почти 42 тысячам пенсионеров Приморья назначены меры соцподдержки для «детей войны»

Около 8,5 тысяч пенсионеров Приморья в течение месяца обратились в органы социальной защиты за поддержкой в рамках краевого закона о «детях войны». Почти 5,5 тысячам уже назначены меры социальной поддержки, полагающиеся новой категории льготников. Еще 36,2 тысячи пожилых приморцев получат положенные выплаты в беззаявительном порядке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, специалисты краевого департамента труда и социального развития разработали и утвердили Порядок предоставления мер социальной поддержки приморцам, относящимся к категории детей войны. Документ содержит, в частности, условия назначения выплат и льгот, список необходимых документов.

«Для тех, кто уже является федеральным или краевым льготником, компенсации предоставляются по одному из оснований на выбор», – уточняют в департаменте.

Напомним, согласно новому краевому закону, принятому по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко, пенсионеры, относящиеся к категории «дети войны», будут получать денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны. Эти выплаты предоставляются без подачи заявления.

Если по каким-либо причинам, в органах соцзащиты отсутствуют сведения о получателе, необходимо обратиться к специалистам с заявлением, предоставив паспорт (удостоверение личности), справку о назначении пенсии. От тех, кто получает пенсию по линии силовых структур потребуется пенсионное удостоверение.

Законодательно закреплены также компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, на оплату взноса на капитальный ремонт. Для пенсионеров, проживающих в домах без центрального отопления, предусмотрели ежегодную компенсацию расходов на приобретение твердого топлива с учетом стоимости транспортных услуг для его доставки. Можно компенсировать и расходы на приобретение бытового газа в баллонах.

Специалисты обращают внимание потенциальных получателей на то, что все виды компенсаций, связанных с жилищно-коммунальными услугами, предоставляются, в отношении одного жилого помещения по их выбору, в котором они зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания. Обязательное условие – отсутствие задолженности по оплате ЖКУ, взноса на капремонт или наличие соглашения по погашению этой задолженности.

Полностью ознакомиться с Порядком предоставления мер социальной поддержки приморцев категории «дети войны» можно на сайте департамента труда и социального развития Приморского края. Здесь же имеются адреса и телефоны отделов приема граждан по социальным вопросам в муниципальных образованиях края. Задать вопросы и подать необходимые документы можно и в многофункциональных центрах Приморья.

Отметим, новый закон о «детях войны» коснется около 112,5 тысяч жителей края, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]