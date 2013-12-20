Два врио губернатора Приморья попали в ТОП-50 российских персон-2018

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края с октября 2017 по сентябрь 2018 года Андрей Тарасенко и его "коллега" Олег Кожемяко, проработавший "врио" главы Приморья с сентября по декабрь 2018 года, заняли соответственно 31 и 48 места в рейтинге российских персон за 2018 год.

Рейтинг построен компанией "Медиалогия" по упоминаемости в российских СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2018 года.

Первое место узнаваемости занял Президент России Владимир Путин, на втором месте председатель правительства России Дмитрий Медведев. На третьей строчке пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Помимо политиков, в ТОП-50 попали и многие другие медийные личности. Так инстаграм-идол Ольга Бузова заняла в этом "топе" 18 место, опередив по узнаваемости Тарасенко в 1,5, а Кожемяко в 2 раза.

ТОП-50 персон:

Место в рейтинге Персона Количество сообщений 1 ПУТИН Владимир Владимирович 3 694 852 2 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 626 960 3 ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич 333 962 4 СОБЯНИН Сергей Семенович 333 371 5 ЛАВРОВ Сергей Викторович 257 132 6 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич 224 757 7 НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич 195 681 8 СКРИПАЛЬ Сергей Викторович 187 348 9 СКРИПАЛЬ Юлия Сергеевна 186 978 10 СОБЧАК Ксения Анатольевна 186 714 11 ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 172 677 12 РУДЕНЯ Игорь Михайлович 157 476 13 ГРУДИНИН Павел Николаевич 157 365 14 ВОЛОДИН Вячеслав Викторович 152 546 15 ЗАХАРОВА Мария Владимировна 145 035 16 Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 142 222 17 СИЛУАНОВ Антон Германович 136 310 18 БУЗОВА Ольга Игоревна 132 757 19 ШОЙГУ Сергей Кужугетович 130 509 20 ЧЕРЧЕСОВ Станислав Саламович 129 371 21 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович 128 666 22 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич 116 841 23 ДЗЮБА Артем Сергеевич 107 568 24 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич 100 950 25 НИКИТИН Глеб Сергеевич 100 610 26 МАТВИЕНКО Валентина Ивановна 99 047 27 КОКОРИН Александр Александрович 97 794 28 ТИТОВ Борис Юрьевич 95 960 29 ДЕРИПАСКА Олег Владимирович 93 946 30 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович 90 525 31 ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович 89 686 32 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович 88 758 33 КУДРИН Алексей Леонидович 87 704 34 ПУГАЧЕВА Алла Борисовна 80 499 35 ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич 79 643 36 МАМАЕВ Павел Константинович 79 612 37 ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна 75 639 38 АКИНФЕЕВ Игорь Владимирович 75 384 39 ОРЕШКИН Максим Станиславович 74 155 40 НОВАК Александр Валентинович 73 964 41 МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович 73 507 42 ПАМФИЛОВА Элла Александровна 72 631 43 ДЮМИН Алексей Геннадьевич 72 134 44 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович 71 951 45 КИРКОРОВ Филипп Бедросович 70 302 46 МОРОЗОВ Сергей Иванович 70 011 47 КОЗАК Дмитрий Николаевич 69 691 48 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 69 548 49 НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна 68 157 50 НУРМАГОМЕДОВ Хабиб Абдулманапович 67 879

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]