Два врио губернатора Приморья попали в ТОП-50 российских персон-2018
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края с октября 2017 по сентябрь 2018 года Андрей Тарасенко и его "коллега" Олег Кожемяко, проработавший "врио" главы Приморья с сентября по декабрь 2018 года, заняли соответственно 31 и 48 места в рейтинге российских персон за 2018 год.
Рейтинг построен компанией "Медиалогия" по упоминаемости в российских СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2018 года.
Первое место узнаваемости занял Президент России Владимир Путин, на втором месте председатель правительства России Дмитрий Медведев. На третьей строчке пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Помимо политиков, в ТОП-50 попали и многие другие медийные личности. Так инстаграм-идол Ольга Бузова заняла в этом "топе" 18 место, опередив по узнаваемости Тарасенко в 1,5, а Кожемяко в 2 раза.
ТОП-50 персон:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Количество сообщений
|
1
|
ПУТИН Владимир Владимирович
|
3 694 852
|
2
|
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич
|
626 960
|
3
|
ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич
|
333 962
|
4
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
333 371
|
5
|
ЛАВРОВ Сергей Викторович
|
257 132
|
6
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
224 757
|
7
|
НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич
|
195 681
|
8
|
СКРИПАЛЬ Сергей Викторович
|
187 348
|
9
|
СКРИПАЛЬ Юлия Сергеевна
|
186 978
|
10
|
СОБЧАК Ксения Анатольевна
|
186 714
|
11
|
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
|
172 677
|
12
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
157 476
|
13
|
ГРУДИНИН Павел Николаевич
|
157 365
|
14
|
ВОЛОДИН Вячеслав Викторович
|
152 546
|
15
|
ЗАХАРОВА Мария Владимировна
|
145 035
|
16
|
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
|
142 222
|
17
|
СИЛУАНОВ Антон Германович
|
136 310
|
18
|
БУЗОВА Ольга Игоревна
|
132 757
|
19
|
ШОЙГУ Сергей Кужугетович
|
130 509
|
20
|
ЧЕРЧЕСОВ Станислав Саламович
|
129 371
|
21
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
128 666
|
22
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
116 841
|
23
|
ДЗЮБА Артем Сергеевич
|
107 568
|
24
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
100 950
|
25
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
100 610
|
26
|
МАТВИЕНКО Валентина Ивановна
|
99 047
|
27
|
КОКОРИН Александр Александрович
|
97 794
|
28
|
ТИТОВ Борис Юрьевич
|
95 960
|
29
|
ДЕРИПАСКА Олег Владимирович
|
93 946
|
30
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
90 525
|
31
|
ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович
|
89 686
|
32
|
ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
|
88 758
|
33
|
КУДРИН Алексей Леонидович
|
87 704
|
34
|
ПУГАЧЕВА Алла Борисовна
|
80 499
|
35
|
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич
|
79 643
|
36
|
МАМАЕВ Павел Константинович
|
79 612
|
37
|
ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна
|
75 639
|
38
|
АКИНФЕЕВ Игорь Владимирович
|
75 384
|
39
|
ОРЕШКИН Максим Станиславович
|
74 155
|
40
|
НОВАК Александр Валентинович
|
73 964
|
41
|
МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович
|
73 507
|
42
|
ПАМФИЛОВА Элла Александровна
|
72 631
|
43
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
72 134
|
44
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
71 951
|
45
|
КИРКОРОВ Филипп Бедросович
|
70 302
|
46
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
70 011
|
47
|
КОЗАК Дмитрий Николаевич
|
69 691
|
48
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
69 548
|
49
|
НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна
|
68 157
|
50
|
НУРМАГОМЕДОВ Хабиб Абдулманапович
|
67 879
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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