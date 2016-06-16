В пригороде Владивостока водитель Land Cruiser наехал на пешехода и избил его
Владелец автомобиля Toyota Land Cruiser в пригороде Владивостока совершил наезд на пешехода, а затем набросился на него и нанес удары ногами. По факту нанесения телесных повреждений сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, наезд произошел в утренние часы в пригороде, когда 49-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. После случившегося пожилой владелец джипа Toyota Land Cruiser вышел из машины и нанес несколько ударов ногами лежащему на асфальте пострадавшему, который пообещал вызвать полицию.
Затем хулиган сел за руль своего авто и уехал с места происшествия, а сбитый пешеход самостоятельно добрался домой и сообщил о случившемся стражам порядка. К счастью, в результате наезда мужчина избежал серьезных повреждений.
По факту ДТП и нанесения телесных повреждений возбуждено административное дело. Личность подозреваемого в нападении водителя внедорожника устанавливается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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