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В пригороде Владивостока водитель Land Cruiser наехал на пешехода и избил его

В пригороде Владивостока водитель Land Cruiser наехал на пешехода и избил его

Владелец автомобиля Toyota Land Cruiser в пригороде Владивостока совершил наезд на пешехода, а затем набросился на него и нанес удары ногами. По факту нанесения телесных повреждений сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, наезд произошел в утренние часы в пригороде, когда 49-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. После случившегося пожилой владелец джипа Toyota Land Cruiser вышел из машины и нанес несколько ударов ногами лежащему на асфальте пострадавшему, который пообещал вызвать полицию.

Затем хулиган сел за руль своего авто и уехал с места происшествия, а сбитый пешеход самостоятельно добрался домой и сообщил о случившемся стражам порядка. К счастью, в результате наезда мужчина избежал серьезных повреждений.

По факту ДТП и нанесения телесных повреждений возбуждено административное дело. Личность подозреваемого в нападении водителя внедорожника устанавливается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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