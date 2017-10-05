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Юрий Трутнев поддержал решение Олега Кожемяко продать Hyatt во Владивостоке

Юрий Трутнев поддержал решение Олега Кожемяко продать Hyatt во Владивостоке

Фото: CRE.ru

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что поддерживает решение губернатора Приморья Олега Кожемяко продать скандальные недостроенные отели Hyatt Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трутнев подарил экс-врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко шпатель, врио губернатора Колымы Сергею Носову — старательский лоток, врио главы Якутии Айсену Николаеву — компас, врио губернатора Амурской области Василию Орлову — каску. Представляя на Сахалине нового врио губернатора Валерия Лимаренко, Трутнев заявил, что решил изменить свою традицию вручения подарков новым главам регионов и теперь что-то вручать будет после того, как они пройдут "все экзамены".

"Я дарил Тарасенко инструмент, он собирался достраивать Hyatt. Олег Николаевич принял абсолютно правильное решение, я его поддерживаю, – не надо строить гостиницы за бюджетный счет, их надо продать. Что ж, мне ему мешок для денег дарить, что ли? Так они в бюджет поступят", - сказал Трутнев журналистам после инаугурации победившего на повторных выборах главы Приморья Кожемяко.

Кожемяко в октябре заявлял, что наиболее правильным решением была бы их продажа с аукциона.

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Хамит Мавлияров назвал недостроенные отели во Владивостоке самой резонансной стройкой в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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