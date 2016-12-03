Анонс на 21 декабря

21 декабря в 18.00 в здании Дома офицеров Тихоокеанского флота, по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 48 состоится презентация книги командира Поискового объединения "АвиаПоиск" Ярослава Ливанского "Ушедшие в туман".

21 декабря с 8.30 до 12.00 на Краевой станции переливания крови по адресу: город Владивосток, улица Октябрьская, 6 (остановка общественного транспорта «Покровский парк») - акция «Культура на дороге. Начни с себя», призванная рассказать участникам дорожного движения о правилах и пользе кровосдачи, о том, кому необходима эта безвозмездная помощь.

21 декабря в 19.00 в мастерской арт-резиденции «Заря» во Владивостоке состоится открытие выставки Ма Хайцзяо (КНР) «Невидимый берег». Экспозиция представит фотографии, сделанные художником во время пребывания во Владивостоке.

21 декабря в 15.00 в ЦСИ «Заря» во Владивостоке пройдет пресс-открытие выставки «Страта: заповедник памяти» приморских художников из группировки Hero4Hero.

21 декабря в 11.00 в КСК «Фетисов-Арена» (ул. Маковского, 284) − новогоднее шоу на льду «Отважное сердце».

21 декабря в 12.00 на Приморской сцене Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) − спектакль из цикла «Музыка песчаных сказок» «Щелкунчик».

21 декабря в 18.00 в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) − лекция «Становление изобразительного искусства Приморья».

21 декабря в 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) − опера «Евгений Онегин».

21-23 декабря в г. Спасск-Дальний - чемпионат Приморского края по мини-футболу, сезон 2018-19 гг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]