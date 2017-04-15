Приус врезался в грузовик на трассе в Приморье
На Горностаевской трассе Prius врезался в грузовик, сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на инстаграм vlnews24.
Как сообщают очевидцы, в ДТП никто не пострадал, но на место происшествия вызвали скорую помощь. По предварительной информации, легковушку занесло, и она вылетела на встречную полосу, где в тот момент ехал «КамАЗ». Prius ударил самосвал в заднюю колесную пару.
В аварии значительные повреждения получили оба автомобиля.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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