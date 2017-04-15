Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:08
  0

Приус врезался в грузовик на трассе в Приморье

Приус врезался в грузовик на трассе в Приморье

Фото: vlnews24

На Горностаевской трассе Prius врезался в грузовик, сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на инстаграм vlnews24.

Как сообщают очевидцы, в ДТП никто не пострадал, но на место происшествия вызвали скорую помощь. По предварительной информации, легковушку занесло, и она вылетела на встречную полосу, где в тот момент ехал «КамАЗ». Prius ударил самосвал в заднюю колесную пару.

В аварии значительные повреждения получили оба автомобиля.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря