Приус врезался в грузовик на трассе в Приморье

На Горностаевской трассе Prius врезался в грузовик, сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на инстаграм vlnews24.

Как сообщают очевидцы, в ДТП никто не пострадал, но на место происшествия вызвали скорую помощь. По предварительной информации, легковушку занесло, и она вылетела на встречную полосу, где в тот момент ехал «КамАЗ». Prius ударил самосвал в заднюю колесную пару.

В аварии значительные повреждения получили оба автомобиля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]