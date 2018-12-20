Журналист из Владивостока попросил Путина помочь малышу, которому "боль разрывает голову"

Сотрудник информиздания "Прима-медиа" Сергей Мильвит из Владивостока во время большой пресс-конференции Владимира Путина попросил президента оказать помощь трёхлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области. У него была диагностирована злокачественная опухоль симпатической нервной системы. Лечение в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге результатов не дало.

«Владика отправили домой два месяца назад, ничего не могли сделать и от боли тоже. Сейчас мальчик в сознании, играет, но боль разрывает голову. Все клиники отказывались его брать, в том числе европейские. Согласилась только клиника в Стамбуле, но малыша туда не довезти. С утра, ещё до вопроса Владимиру Путину на прямой связи с семьёй директор Бурденко, там ждут семью. В Турцию, куда мама мечтает, нереально, он не выдержит, только в Бурденко, если удастся стабилизировать», — цитирует russian.rt.com правозащитницу Екатерину Гордон.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]