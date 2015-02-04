Смертельно опасный возбудитель обнаружен в свинине, прибывшей в Приморье из Тамбовской области

В полуфабрикате из мяса свинины, произведенном в Тамбовской области, снова выявлена опасная бактерия листерия. Мясная продукция из этого региона стоит на усиленном лабораторном контроле Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Срочный отчет о выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных санитарных правил и норм, от «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области внесен во все государственные информационные системы в области ветеринарии.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, полуфабрикаты из мяса свинины (происхождение – Тамбовская область) поступили в Приморье по железной дороге. На станции Угольная государственным инспектором погранветконтроля Управления Россельхознадзора было отобрано восемь проб от мясных полуфабрикатов.

В результате лабораторных испытаний в пробах партии грудинки свиной на шкуре общим весом почти 2 тонны выявлена бактерия листерия. Это возбудитель смертельно опасного заболевания для человека – листериоза.

Листерии считаются особо опасными, так как способны выжить при низкой температуре. Для снижения риска инфицирования листериозом необходимо подвергать пищу достаточной термической обработке.

Выявления свидетельствуют о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о не соблюдении необходимых санитарных норм на производстве.

Отметим, что продукция этого производителя находится на усиленном лабораторном контроле, ранее в ней уже были выявлены листерии.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управление ветеринарии Тамбовской области и иные заинтересованные ведомства. Кроме того, информация доведена производителю и по месту отбора проб для предотвращения реализации небезопасной продукции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]