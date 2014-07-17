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Крупную партию наркотиков пытались передать в заключенным в Спасском районе

Крупную партию наркотиков пытались передать в заключенным в Спасском районе

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по ПК

Сотрудники исправительной колонии в Спасском районе предотвратили переброс на территорию учреждения крупной партии наркотиков.

Сотрудники ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому краю остановили автомобиль и задержали троих граждан, которые намеревались перебросить наркотики осужденным. Два свертка со шприцами с веществом темного цвета со специфическим запахом, предназначенных для осужденных, не смогли передать осужденным. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Экспертиза подтвердила, что данные вещества являются маслом каннабиса общей массой 28, 519 граммов, что соответствует крупному размеру.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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