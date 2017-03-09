Двоих человек спасли на пожаре в Приморье
20 декабря в 15.58 в пожарно-спасательную службу городского округа Большой Камень поступило сообщение о том, что в доме, расположенном на улице Аллея Труда, горит квартира.
По сигналу тревоги в 16.06 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. По прибытию пожарные столкнулись с задымлением жилого помещения, а также горением мебели и личных вещей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, из отрезанных дымом квартир звеньями газодымозащитной службы были спасены два человека. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.
В 16.11 пожар был локализован, в 16.33 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 18 кв. м. На тушении были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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