Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:42
  0

Двоих человек спасли на пожаре в Приморье

Двоих человек спасли на пожаре в Приморье

20 декабря в 15.58 в пожарно-спасательную службу городского округа Большой Камень поступило сообщение о том, что в доме, расположенном на улице Аллея Труда, горит квартира.

По сигналу тревоги в 16.06 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. По прибытию пожарные столкнулись с  задымлением жилого помещения, а также горением мебели и личных вещей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, из отрезанных дымом квартир звеньями газодымозащитной службы были спасены два человека. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.

В 16.11 пожар был локализован, в 16.33 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 18 кв. м. На тушении были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря