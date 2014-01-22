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Пожарные потушили склад в поселке Угловое

Пожарные потушили склад в поселке Угловое

Фото: Primpress

20 декабря в 12.12 на пульт пожарной охраны города Артём поступило сообщение о возгорании одноэтажного склада на улице Гагарина в посёлке Угловое.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, прибыв на место происшествия пожарные приступили к тушению. Горели покрышки внутри склада. 

В 12.45 пожар был локализован, а в 15.05 полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 300 кв.м. При тушении было задействовано  19 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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