Пожарные потушили склад в поселке Угловое
20 декабря в 12.12 на пульт пожарной охраны города Артём поступило сообщение о возгорании одноэтажного склада на улице Гагарина в посёлке Угловое.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, прибыв на место происшествия пожарные приступили к тушению. Горели покрышки внутри склада.
В 12.45 пожар был локализован, а в 15.05 полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 300 кв.м. При тушении было задействовано 19 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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