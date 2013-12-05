Власти Владивостока просчитают, нужно ли вновь открыть школу, о которой спросили Путина

Управление образования Владивостока просчитывает, насколько необходимо вновь открывать среднюю школу в микрорайоне Дальхимпром, сообщил ТАСС вице-губернатор Приморского края Константин Межонов, передает «Вести: Приморье». Вопрос об этой школе прозвучал на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Школа № 55 была закрыта несколько лет назад, когда было построено учебное заведение в новом микрорайоне Снеговая Падь, который находится в этой же части города. Здание школы осталось в муниципальной собственности, в нем работает муниципальный центр спортивной подготовки, поэтому при необходимости школу можно вновь открыть, уточнил Межонов.

«Мы этим вопросом сейчас занимаемся. Там нужно посчитать то количество детей, которые там реально сейчас есть, для того, чтобы рассматривать вопрос по открытию образовательного учреждения. Перед управлением образования города Владивостока поставлена задача посчитать, какое количество детей, в каких классах нуждается в том, чтобы там открыть школу. Мы на эту ситуацию сейчас посмотрим, и затем совместно с муниципалитетом будет принято соответствующее решение», - сказал он.

Межонов уточнил, что дети из микрорайона Дальхимпром сейчас добираются в школу в Снеговой Пади самостоятельно. Город обеспечен школьными автобусами. «Поэтому в случае необходимости организации там дополнительных транспортных средств, я думаю, мы сможем этот вопрос решить», - пояснил Межонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]