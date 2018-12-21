В массовом ДТП во Владивостоке погиб человек

Массовое ДТП произошло на ул. Днепровской во Владивостоке.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VLnews24, в пятницу утром, 21 декабря, водитель Lexus двигался с БАМа в направлении Выселковой. По предварительной информации, в районе Днепровской, 100 водитель Supra, который ехал в обратном направлении, вышел на встречную полосу и врезался в Lexus.

В результате сильнейшего удара автомобили откинуло друг от друга, и они столкнулись с Probox и Prius.

На место происшествия вызвали врачей. Прибывшие медики боролись за жизнь водителя Supra 1991 года рождения, но от полученных травм он скончался.

В результата ДТП образовалась пробка в обоих направлениях. На месте аварии работают полицейские. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям.











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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]