Жительница Приморья предстанет перед судом за ложное сообщение о преступлении
Следователем межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» окончено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Анучинского района, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Арсеньевский", в ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре 2018 года 39-летняя обвиняемая сообщила в дежурную часть отделения полиции о совершении тяжкого преступления в отношении ее дочери.
Заявительница указала на то, что ее 46-летний сожитель применил к 15- летней девочке насильственные действия сексуального характера. В ходе проведенной сотрудниками полиции проверки установлено, что сообщение не соответствует действительности и является ложным. Фигурантка призналась, что действовала из мести к мужчине, который ушел из дома после ссоры.
Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления. Уголовное дело направлено в Анучинский районный суд для рассмотрения по существу.
Статья 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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