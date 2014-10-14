Новые фоторадарные комплексы установили на дорогах Приморья
В 2018 году введены в эксплуатацию семь комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в шести муниципалитетах Приморского края.
Как рассказали «Вестzv: Приморье» в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, комплексы установлены в Кировском, Дальнереченском, Партизанском районах, Находке, Владивостоке и Уссурийске.
«Фоторадарные комплексы “Кордон” и “Крис-С” работают на большинстве краевых дорог. Введение в эксплуатацию рубежей контроля скоростного режима позволяет снижать аварийность на дорогах края», – пояснили в ведомстве.
Отметим, с начала года по итогам работы фото- и видеорадаров выписано более 700 тысяч штрафов на общую сумму почти 400 миллионов рублей
Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы. Главные задачи программы – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение ответственности всех участников дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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