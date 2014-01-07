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В Приморье пропал мужчина

В Приморье пропал мужчина

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Сотрудники Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, просят помощи в розыске пропавшего Озеранского Николая 1959 года рождения.

Приметы: рост 183 см; голубые глаза; седые волосы, с залысинами в области лба; усы седые.

Был одет: чёрные ботинки; камуфлированные штаны; свитер зелёного цвета; тёмно-синяя куртка с тонкими полосами красного цвета по рукаву и карманам; чёрная шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просим позвонить по телефонам:

8(423)226-71-71 ОП №1 УМВД России по г. Владивостоку; 89147212232 - волонтеры.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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