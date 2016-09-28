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В Уссурийске хулиганы разбили дорогостоящий автомобиль

В Уссурийске хулиганы разбили дорогостоящий автомобиль

Фото: KP.md

В Уссурийске нынешней ночью неизвестные разбили дорогостоящий автомобиль, который был припаркован в районе улицы Ленинградской, 41.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ussur.net, после того, как хулиганы разбили стёкла транспортного средства, они забрали кошелёк и скрылись в неизвестном направлении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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