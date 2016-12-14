Анонс на 21 декабря

22 декабря во Владивостоке в 12.00 на центральной площади состоится открытие фестиваля-ярмарки «Новогодние сказки».

22 декабря во Владивостоке в кинотеатре «Галактика» (ул. Добровольского, 5а) пройдет новогодний праздник для особенных детей.

22 декабря г. Новосибирск. ХК «Сибирь» Новосибирск – ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

22-23 декабря г. Владивосток, зал бокса с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу. Начало 21 декабря в 15.00, 22-23 декабря в 10.00.

22-23 декабря с. Калиновка (Спасский р-н). Открытые краевые соревнования по лыжным гонкам. 22 декабря открытие в 11.00.

22-23 декабря г. Тула. ВК «Тулица» - ВК «Приморочка» Владивосток. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд.

22 декабря — День энергетика.

22 декабря — День образования Пенсионного фонда России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]