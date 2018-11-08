Три самых маленьких белухи исчезли из "китовой тюрьмы" в Приморье

Следствие установило, что в вольерах бухты Средней в Приморье, так называемой китовой тюрьме, не хватает трех белух, экологи утверждают, что детеныши погибли.

"Установлено, что количество особей белух в вольерах - 87", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю.

Между тем, ранее ведомство сообщало, что в бухте Средней содержится 11 косаток и 90 белух.

В свою очередь ИА "Интерфакс-Дальний Восток" сообщает, что по версии правоохранителей животные уплыли. Также он отметил, что возраст белух, содержащихся в вольерах, устанавливается.

Руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил, что 19 декабря отловщики предъявили следователю три акта о якобы побеге из "китовой тюрьмы" трех белух.

"Пропавшие животные - это самые маленькие белушата-"сосунки", у которых нет зубов и которые должны питаться молоком матери. Это те самые маленькие и самые худые особи, которых выявили в "китовой тюрьме" во время первой проверки с участием общественников. Соответственно, мы абсолютно не верим, что они сбежали. Мы уверены, что животные погибли, а их оформили как сбежавших", - заявил Д. Лисицын.

Он отметил, что если даже "случилось чудо, и они, действительно, сбежали", белушата не выживут, так как это "молочные дети".

По словам Д. Лисицина, по периметру "китовой тюрьмы" стоят видеокамеры, которые ведут постоянное наблюдение. Факт "побега" должен быть зафиксирован. Если таких доказательств нет, то "это явно говорит не в пользу версии о побеге белушат".

Также эколог добавил, что в случае побега кто-то бы обязательно увидел их, так как эта часть Приморья довольно заселенная, и в этом районе много плавсредств.

Как сообщалось, в конце октября "Гринпис России" и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморского края незаконно содержатся детеныши 11 косаток и 90 белух. В Приморье, по данным зоозащитников, белух и косаток привезли перед продажей в иностранные океанариумы и зоопарки. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

В рамках расследования морские млекопитающие находятся под арестом. Ученые утверждают, что детеныши косаток и белух могут не пережить зиму, находясь без движения в тесных вольерах так называемой "китовой тюрьмы". Реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень" заявил о том, что готов взять на себя работу по выхаживанию детенышей и возвращению их в океан.

Во Владивостоке и Южно-Сахалинске прошли митинги, общественность требует освободить морских млекопитающих и передать их экологам для реабилитации. Онлайн петицию с этим требованием уже подписали более 100 тыс. человек из пяти стран мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил СМИ, что Кремлю известно о ситуации с косатками и белухами, которые незаконно были отловлены в этом году в Охотском море. Он назвал эту ситуацию "вопиющей" и подчеркнул, что защитники животных давно бьют тревогу, а эти животные уже достаточно давно находятся в арестованном состоянии. Пресс-секретарь выразил сожаление, что законодательно подобный вылов никак не запрещен. Кремль намерен просить вновь избранного губернатора Приморского края Олега Кожемяко решить эту проблему.

Губернатор Приморья пока не прокомментировал, когда и каким образом будет исполнено поручение Кремля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]