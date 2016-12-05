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Анонс на 23 декабря

23 декабря во Владивостоке в центре города развернется сельскохозяйственная ярмарка.

23 декабря г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Открытое лично-командное первенство г. Владивостока по самбо среди обучающихся (юноши) муниципальных образовательных учреждений города 2008 г.р. 

23 декабря г. Владивосток, лесной массив завода «Варяг». Велоспорт. Традиционная экстремальная гонка «На призы Деда Мороза» г. Владивостока по маунтинбайку. 

23 декабря г. Владивосток, шахматный клуб «Чайка» (ул. Ильичева, 26). Новогодний блицтурнир г. Владивостока по шахматам. 

23 декабря г. Артем. Чемпионат г. Владивостока по пауэрлифтингу.

23 декабря г. Южно-Сахалинск. БК «Восток-65» Южно-Сахалинск - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

23 декабря во Владивостоке на о. Русский в ДВФУ, МФК, корпус S пройдет Открытый Кубок Федерации чирлидинга и чирспорта Приморского края «Open cup of cheerleading primorsky krai». Вход свободный.

23 декабря — День дальней авиации ВКС России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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