Жителю Приморья грозит 10 лет лишения свободы за наркопреступление
Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Угольная доставили в дежурную часть гражданина, который находясь на перроне вокзала нарушал общественный порядок. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли свёрток из тетрадной бумаги обмотанный скотч-лентой с содержимым растительного происхождения.
Согласно заключению эксперта изъятое вещество оказалось маслом каннабиса, общим весом порядка 30 граммов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, подозреваемый 28-летний уроженец Приморского края, ранее судимый за преступления, связанные со сбытом наркотиков, был приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет. После освобождения из исправительной колонии и в целях предупреждения совершения новых преступлений, мужчине был назначен административный надзор. Однако подозреваемый вновь совершил аналогичное преступление.
Сам фигурант пояснил, что планировал ехать в город Владивосток, для трудоустройства, а так как алкогольные напитки не потребляет, приобрел наркотики, чтобы расслабляться.
В настоящее время сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Учитывая, что преступление совершено мужчиной повторно, и он находился под административным надзором, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Окончания расследования мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.09.2018 В Приморье полицейские сняли с поезда подозреваемого в хранении наркотиков
-
02.12.2016 В Приморье сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого в наркопреступлении
-
31.10.2015 Уголовное дело возбуждено против жительницы Владивостока за хранение наркотиков
-
13.04.2014 Более полкилограмма наркотиков изъяли у 22-летнего молодого человека во Владивостоке
-
02.04.2014 Во Владивостоке задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере
-
31.03.2014 Полицейские задержали жителя поселка Астраханка, подозреваемого в совершении наркопреступления
Добавить комментарий