Жителю Приморья грозит 10 лет лишения свободы за наркопреступление

Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Угольная доставили в дежурную часть гражданина, который находясь на перроне вокзала нарушал общественный порядок. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли свёрток из тетрадной бумаги обмотанный скотч-лентой с содержимым растительного происхождения.

Согласно заключению эксперта изъятое вещество оказалось маслом каннабиса, общим весом порядка 30 граммов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, подозреваемый 28-летний уроженец Приморского края, ранее судимый за преступления, связанные со сбытом наркотиков, был приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет. После освобождения из исправительной колонии и в целях предупреждения совершения новых преступлений, мужчине был назначен административный надзор. Однако подозреваемый вновь совершил аналогичное преступление.

Сам фигурант пояснил, что планировал ехать в город Владивосток, для трудоустройства, а так как алкогольные напитки не потребляет, приобрел наркотики, чтобы расслабляться.

В настоящее время сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Учитывая, что преступление совершено мужчиной повторно, и он находился под административным надзором, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Окончания расследования мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]