Более 500 единиц техники готовы к очистке дорог от снега в Приморье

В Приморском крае ликвидировать последствия непогоды будут более 500 единиц спецтехники. Почти 300 из них – автопарк «Примавтодора».

За счет средств краевого бюджета было закуплено более 100 новых единиц техники для уборки дорог в зимний период. В их число вошли 30 комбинированно-дорожных машин, 30 тракторов-щеток, погрузчики и прочая спецтехника. В январе придет первая партия из следующей закупки техники на 500 миллионов, дополнительно выделенных в этом году, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

К уборке дорог от снега готовы приступить более 200 единиц техники в муниципальных образованиях края. Самый большой парк – во Владивостоке, где 730 километров дорог будут очищать более 130 машин. Среди них – 35 единиц новых автогрейдеров, погрузчиков и тракторов, которые поступили в конце года.

«Сейчас около 70 машин с пескосолевой смесью и химическими реагентами уже вышли на дороги города. Они работают на гостевом маршруте, трассе на Патрокл и городских дорогах. Некоторые участки, особенно подъемы, в преддверии непогоды были обработаны еще ночью», – подчеркнул и.о. руководителя управления дорог и благоустройства Владивостока Юрий Трунов.

Обновление парка происходит и в Находке, где в муниципальное предприятие поступило два грейдера и два автобуса для доставки оперативных бригад, комбинированная дорожная машина. Всего здесь бороться с последствиями снегопада будут более 15 единиц техники.

Еще свыше 20 единиц техники готовы к уборке дорог от снега в Уссурийском городском округе. В их числе – автогрейдеры, самосвалы, погрузчики и прочая спецтехника.

Отметим, во время непогоды автолюбителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности.

В случае выезда необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Кроме того, водителей просят при этом не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]