Житель Владивостока обвиняется в жестоком избиении случайного прохожего
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, преступление совершено в сентябре 2018 года в районе ул. 10-я Рабочая в г. Владивостоке, где проживал фигурант.
Будучи недовольным действиями незнакомца, который в ночное время постучал в ворота его частного дома, мужчина вышел на улицу и нанес потерпевшему многочисленные удары ногами и руками в область головы и тела, а также с силой ударил его головой о землю.
В результате таких действий пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Чуть позднее в больнице мужчина умер.
В ходе следствия фигурант признал вину в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.11.2018 Житель Владивостока забил насмерть своего знакомого табуретом
-
06.11.2018 Приморец забил до смерти своего отца-инвалида
-
25.05.2017 Приморец в пылу ссоры убил своего знакомого и спрятал труп в разрушенном здании
-
16.11.2016 В Уссурийске перед судом предстанет местный житель, насмерть забивший свою сожительницу
-
13.03.2015 Во Владивостоке суд рассмотрит дело о смерти Елены Викобродовой
-
16.10.2014 В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Уссурийска, который несколько лет скрывался от органов предварительного следствия
Добавить комментарий