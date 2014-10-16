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Житель Владивостока обвиняется в жестоком избиении случайного прохожего

Житель Владивостока обвиняется в жестоком избиении случайного прохожего

Фото: Открытый Нижний

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, преступление совершено в сентябре 2018 года в районе ул. 10-я Рабочая в г. Владивостоке, где проживал фигурант.

Будучи недовольным действиями незнакомца, который в ночное время постучал в ворота его частного дома, мужчина вышел на улицу и нанес потерпевшему многочисленные удары ногами и руками в область головы и тела, а также с силой ударил его головой о землю.

В результате таких действий пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Чуть позднее в больнице мужчина умер.

В ходе следствия фигурант признал вину в полном объеме. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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