В Приморье впервые оглашен приговор, вынесенный районным судом на основании вердикта присяжных
19 декабря во Владивостоке на основании вердикта коллегии присяжных заседателей в Приморском крае вынесен первый приговор в Первомайском районном суде.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, «присяжные заседатели признали доказанным, что в ночь на 10 сентября 2017 года фигурант 1998 года рождения нанес удар ножом потерпевшему, причинив ему колото-резаное ранение живота, проникающее в брюшную полость со сквозным ранением тонкой кишки, которое расценивается как тяжкий вред здоровью».
За содеянное суд назначил ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.
Отметим, сейчас в соответствии с федеральным законодательством с 1 июня 2018 года в городских и районных судах общей юрисдикции уголовные дела о ряде преступлений против жизни и здоровья могут рассматриваться судом в составе коллегии из 6 присяжных заседателей. До этого времени присяжными заседателями рассматривались только уголовные дела, подсудные Приморскому краевому суду (применительно для Приморья).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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