В Приморье впервые оглашен приговор, вынесенный районным судом на основании вердикта присяжных

19 декабря во Владивостоке на основании вердикта коллегии присяжных заседателей в Приморском крае вынесен первый приговор в Первомайском районном суде.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, «присяжные заседатели признали доказанным, что в ночь на 10 сентября 2017 года фигурант 1998 года рождения нанес удар ножом потерпевшему, причинив ему колото-резаное ранение живота, проникающее в брюшную полость со сквозным ранением тонкой кишки, которое расценивается как тяжкий вред здоровью».

За содеянное суд назначил ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.

Отметим, сейчас в соответствии с федеральным законодательством с 1 июня 2018 года в городских и районных судах общей юрисдикции уголовные дела о ряде преступлений против жизни и здоровья могут рассматриваться судом в составе коллегии из 6 присяжных заседателей. До этого времени присяжными заседателями рассматривались только уголовные дела, подсудные Приморскому краевому суду (применительно для Приморья).

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]