Ветеран МВД помогла полицейским задержать рецидивиста в Приморье
В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску в течение месяца поступали заявления местных жительниц о грабежах.
В ходе расследования установлено, что злоумышленник в вечернее время выслеживал женщин, похищал у них сумки и скрывался. Всего на территории города по одной схеме было совершено четыре грабежа.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Непосредственную помощь в установлении личности подозреваемого в грабежах оказала ветеран МВД и член добровольной народной дружины, которая в подъезде своего дома заметила подозрительного мужчину и проследила за ним, обнаружив женскую сумку и личные вещи одной из пострадавших. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Благодаря действенной помощи дружинницы, по подозрению в совершении серии грабежей сыщики задержали 23-летнего ранее судимого жителя города Владивостока. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном.
Дознавателем отдела МВД России по городу Партизанску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 1 статьи 161 (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Фото - УМВД по ПК.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.11.2017 В Партизанске сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое
-
07.04.2017 Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Партизанска, подозреваемого в грабеже
-
20.03.2017 Во Владивостоке задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж
-
22.06.2016 В Приморье задержан подозреваемый в совершении серии нападений на женщин
-
25.11.2015 В Находке полицейские задержали подозреваемого в совершении серии нападений на женщин
-
05.11.2015 Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж
Добавить комментарий