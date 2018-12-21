Последняя рабочая неделя года у россиян будет шестидневной
Последняя рабочая неделя в 2018 году будет шестидневной - с 24 по 29 декабря. Выходной день с 29 декабря перенесён на понедельник — 31 декабря. поэтому новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января.
Первый рабочий день придется на 9 января, в среду.
Праздничные дни, выпдающие на 5 и 6 января, переносятся на 2 и 3 мая, таким образом на Первомай россияне будут отдыхать три дня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.11.2018 Как будем отдыхать в 2019 году
-
29.05.2018 Следующая рабочая неделя будет на день длиннее
-
20.06.2017 Опубликован график выходных и праздничных дней на 2018 год
-
28.12.2016 Последняя рабочая неделя года завершится небольшим потеплением
-
04.05.2016 Приморцев ждет самая короткая рабочая неделя в году
-
16.04.2016 Как будем отдыхать на майские праздники?
Добавить комментарий