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Последняя рабочая неделя года у россиян будет шестидневной

Последняя рабочая неделя года у россиян будет шестидневной

Фото: Rosregistr.ru

Последняя рабочая неделя в 2018 году будет шестидневной - с 24 по 29 декабря. Выходной день с 29 декабря перенесён на понедельник — 31 декабря. поэтому новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января.

Первый рабочий день придется на 9 января, в среду.

Праздничные дни, выпдающие на 5 и 6 января, переносятся на 2 и 3 мая, таким образом на Первомай россияне будут отдыхать три дня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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