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Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»

Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»

Фото: newsvl.ru

На Сабанеева, 15в во Владивостоке завершается снос торгового центра «Георгиевский». По словам строителей, которые занимаются демонтажем, здание было построено с нарушениями ГОСТа и через какое-то время могло обрушиться, что привело бы к жертвам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

На месте бывшего торгового центра кипит работа. Работает четыре больших экскаватора, подъезжают крупные грузовики, которые вывозят строительный мусор. По словам судебного пристава-исполнителя, который присутствовал на месте, снос должен завершиться 25 декабря. Отметим, что по техническому заданию подрядчика работы должны были завершиться 28 ноября.

Строители, которые занимаются демонтажем, сделали неутешительные выводы о состоянии торгового центра.

«Здесь основание из железных контейнеров, нормального фундамента не было. Использовались трубы в качестве опор, на них наращивались этажи. В качестве перекрытия использовались пустотные плиты, а после делалась стяжка из бетона, что не придавало прочности зданию. Было сплошное нарушение строительных норм, – рассказал начальник участка Андрей. – Это могла быть вторая «Зимняя вишня», потому что верхние этажи были очень неустойчивые. Когда разбирали крышу, видели, что болты там сгнили, балки могли в любой момент упасть на детей, которые занимались в спортзале. Жители подходили, рассказывали, что здесь хорошие магазины были, с низкими ценами, в шаговой доступности. Но когда узнавали о состоянии здания, то говорили, что слава богу, что снесли».

История с торговым центром на Сабанеева тянется больше 10 лет. В 2007 году в редакцию VL.ru обратился читатель и рассказал, что на Сабанеева, 15 коммерсанты уже полтора года строят «универсам». По его словам, они с нарушением всех строительных норм возвели магазин из обычных контейнеров.

Как оказалось, разрешения на строительство пяти верхних этажей у собственника не было. Тогда на владельца здания был составлен протокол об административном правонарушении – он заплатил штраф 5000 рублей, однако оформлять свою деятельность после этого не стал. Спустя несколько лет, в 2010 году, Первореченский районный суд постановил снести самовольно построенные пять этажей, а также временный павильон.

Собственник здания Сергей Гусов должен был снести его самостоятельно, но не делал этого 8 лет. Приставы решили снести ТЦ сами, нашли подрядчика – ООО «Владтехника» – и даже приступили к работе. Снос пяти этажей торгового центра обойдется в 7 млн рублей. Затраченные средства из федерального бюджета будут взысканы с хозяина торгового центра.

Тем временем Сергей Гусов всячески мешал подрядчику исполнить решение суда. Во время проведения строительных работ он проживал на четвертом этаже торгового центра, объявлял голодовку, а под конец переместился в аптеку на первом этаже, но приставам удалось его вывести. Также Сергей Гусов подал иск в Первореченский суд Владивостока о признании незаконными решений, действий судебного пристава-исполнителя, но в удовлетворении было отказано.

Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»
Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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