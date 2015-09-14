Во Владивостоке завершается снос ТЦ «Георгиевский»

На Сабанеева, 15в во Владивостоке завершается снос торгового центра «Георгиевский». По словам строителей, которые занимаются демонтажем, здание было построено с нарушениями ГОСТа и через какое-то время могло обрушиться, что привело бы к жертвам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

На месте бывшего торгового центра кипит работа. Работает четыре больших экскаватора, подъезжают крупные грузовики, которые вывозят строительный мусор. По словам судебного пристава-исполнителя, который присутствовал на месте, снос должен завершиться 25 декабря. Отметим, что по техническому заданию подрядчика работы должны были завершиться 28 ноября.

Строители, которые занимаются демонтажем, сделали неутешительные выводы о состоянии торгового центра.

«Здесь основание из железных контейнеров, нормального фундамента не было. Использовались трубы в качестве опор, на них наращивались этажи. В качестве перекрытия использовались пустотные плиты, а после делалась стяжка из бетона, что не придавало прочности зданию. Было сплошное нарушение строительных норм, – рассказал начальник участка Андрей. – Это могла быть вторая «Зимняя вишня», потому что верхние этажи были очень неустойчивые. Когда разбирали крышу, видели, что болты там сгнили, балки могли в любой момент упасть на детей, которые занимались в спортзале. Жители подходили, рассказывали, что здесь хорошие магазины были, с низкими ценами, в шаговой доступности. Но когда узнавали о состоянии здания, то говорили, что слава богу, что снесли».

История с торговым центром на Сабанеева тянется больше 10 лет. В 2007 году в редакцию VL.ru обратился читатель и рассказал, что на Сабанеева, 15 коммерсанты уже полтора года строят «универсам». По его словам, они с нарушением всех строительных норм возвели магазин из обычных контейнеров.

Как оказалось, разрешения на строительство пяти верхних этажей у собственника не было. Тогда на владельца здания был составлен протокол об административном правонарушении – он заплатил штраф 5000 рублей, однако оформлять свою деятельность после этого не стал. Спустя несколько лет, в 2010 году, Первореченский районный суд постановил снести самовольно построенные пять этажей, а также временный павильон.

Собственник здания Сергей Гусов должен был снести его самостоятельно, но не делал этого 8 лет. Приставы решили снести ТЦ сами, нашли подрядчика – ООО «Владтехника» – и даже приступили к работе. Снос пяти этажей торгового центра обойдется в 7 млн рублей. Затраченные средства из федерального бюджета будут взысканы с хозяина торгового центра.

Тем временем Сергей Гусов всячески мешал подрядчику исполнить решение суда. Во время проведения строительных работ он проживал на четвертом этаже торгового центра, объявлял голодовку, а под конец переместился в аптеку на первом этаже, но приставам удалось его вывести. Также Сергей Гусов подал иск в Первореченский суд Владивостока о признании незаконными решений, действий судебного пристава-исполнителя, но в удовлетворении было отказано.





























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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]