Госавтоинспекция обратилась к владивостокцам с призывом
В городе Владивостоке начались осадки в виде снега. В Госавтоинспекции подчеркнули, что понижение температуры воздуха в вечернее время может спровоцировать гололедные явления.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, госавтоинспекция рекомендует жителям и гостям краевого центра, во время непогоды проявлять максимальную осторожность при движении вблизи пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Правильная оценка дорожной ситуации позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дороге.
Движение автотранспорта по автодорогам Владивостока, а также по трассе поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет.
Во время движения не забывайте пользоваться световыми приборами. Уважительно относитесь друг к другу, а также к пешеходам, переходящим проезжую часть.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.12.2018 ГАИ выступила с экстренным обращением к водителям Владивостока
-
05.07.2018 ГАИ Владивостока обратилась с экстренным обращением к водителям города (фото)
-
03.05.2018 Госавтоинспекция Приморья обратилась к жителем края с важным предостережением
-
03.05.2018 Из-за непогоды в Приморье растет количество ДТП
-
13.07.2015 ГАИ просит водителей быть внимательнее на дорогах во время прохождения тайфуна «Чан-Хом»
-
01.03.2015 ГИБДД Владивостока: движение на основных городских магистралях не затруднено
Добавить комментарий