Госавтоинспекция обратилась к владивостокцам с призывом

В городе Владивостоке начались осадки в виде снега. В Госавтоинспекции подчеркнули, что понижение температуры воздуха в вечернее время может спровоцировать гололедные явления.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, госавтоинспекция рекомендует жителям и гостям краевого центра, во время непогоды проявлять максимальную осторожность при движении вблизи пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Правильная оценка дорожной ситуации позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дороге.

Движение автотранспорта по автодорогам Владивостока, а также по трассе поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет.

Во время движения не забывайте пользоваться световыми приборами. Уважительно относитесь друг к другу, а также к пешеходам, переходящим проезжую часть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]