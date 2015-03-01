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Госавтоинспекция обратилась к владивостокцам с призывом

Госавтоинспекция обратилась к владивостокцам с призывом

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

В городе Владивостоке начались осадки в виде снега. В Госавтоинспекции подчеркнули, что понижение температуры воздуха в вечернее время может спровоцировать гололедные явления.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на  пресс-службу ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, госавтоинспекция рекомендует жителям и гостям краевого центра, во время непогоды  проявлять максимальную осторожность при движении вблизи пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Правильная оценка дорожной ситуации позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дороге.

Движение автотранспорта по автодорогам Владивостока, а также по трассе поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет.

Во время движения не забывайте пользоваться световыми приборами. Уважительно относитесь друг к другу, а также к пешеходам, переходящим проезжую часть.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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