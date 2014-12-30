Ярмарка-фестиваль «Новогодняя сказка» откроется в Приморье
Первый новогодний фестиваль стартует на центральной площади Владивостока в субботу, 22 декабря. Более 60 компаний представят свою продукцию на масштабной ярмарке праздничных товаров.
Как сообщили в администрации края, одной из главных новогодних площадок в Приморье станет центральная площадь Владивостока. С 12.00 22 декабря здесь развернется масштабный фестиваль «Новогодняя сказка».
«Гости ярмарки смогут приобрести сувениры, подарки, открытки к Новому году, попробовать вкусные напитки и блюда, сделать праздничные фото. Свою работу на площади начнет также резиденция Деда Мороза и Новогодняя Почта. Откроется каток для самых маленьких», – отметили организаторы.
На площади уже установили торговые домики, оформленные в старом европейском стиле с большим количеством иллюминации. Их займут представители более 60 компаний из регионов Дальнего Востока. Подать заявку на участие в фестивале можно вплоть до 28 декабря.
Олег Кожемяко поручил, чтобы во всех районах Приморья были организованы предпраздничные и новогодние мероприятия, а также оборудованы специальные площадки с фотозонами и иллюминацией, чтобы жители во всех уголках края могли погрузиться в атмосферу главного зимнего события.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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