Высота снега в северных районах края составляет 30-50 % от нормы
Во второй декаде декабря на реках Приморского края наблюдался зимний уровенный режим. Уровни воды были преимущественно выше средних многолетних значений на 0,1-0,5 м, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет.
На реках края установился ледостав, на отдельных участках рек центральных, северных районов - ледостав с полыньями.
В конце декады толщина льда на реках южных районов края, а также на отдельных участках рек северных, западных районов края была меньше средних многолетних значений до 40 %. На остальных реках края толщина льда была преимущественно близка к норме.
По данным маршрутной снегосъемки от 20 декабря высота снега на залесенных участках в северных районах края (бассейн рек Бикин, Большая Уссурка) составляет 30-50 % нормы. На открытых полевых участках в центральных районах (бассейн р.Уссури) высота залегания снежного покрова составляет 20 % от нормы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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