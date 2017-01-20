Владивосток стоит в восьмибалльных пробках из-за снега

Снегопад начался во Владивостоке в пятницу, 21 декабря.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог города оценивается на восемь баллов из десяти. Основные магистрали Владивостока стоят в пробках, в том числе трасса Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на prim.news.

Между тем, как сообщает пресс-служба Примгидромета, во Владивостоке в начале недели осадков не ожидается. В первый рабочий день довольно прохладно, ночью −10…−12 °C, днём −5…−7 °C. Во вторник немного теплее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]