Владивосток стоит в восьмибалльных пробках из-за снега
Снегопад начался во Владивостоке в пятницу, 21 декабря.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог города оценивается на восемь баллов из десяти. Основные магистрали Владивостока стоят в пробках, в том числе трасса Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на prim.news.
Между тем, как сообщает пресс-служба Примгидромета, во Владивостоке в начале недели осадков не ожидается. В первый рабочий день довольно прохладно, ночью −10…−12 °C, днём −5…−7 °C. Во вторник немного теплее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.12.2018 На следующей неделе погода будет по-зимнему холодной
-
17.12.2018 Владивосток ждет теплая и бесснежная неделя
-
16.11.2018 Синоптики не исключают вероятность снега во Владивостоке на следующей неделе
-
12.11.2018 На этой неделе ночные температуры в Приморье опустятся до −12 °С
-
19.11.2017 Новый циклон обрушится на Приморье уже в среду
-
20.01.2017 Начало новой недели в Приморье будет холодным
Добавить комментарий